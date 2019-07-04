İskenderun'a gümrük laboratuvarı kurulacak

Hatay'ın İskenderun ilçesinde İskenderun Belediyesi tarafından gümrük laboratuvarı kurulacağı bildirildi.

İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, yaptığı açıklamada, İskenderun'un geleceği ve kalkınmasında herkese büyük görevler düştüğünü belirtti.

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla her zaman iletişim hallinde olduklarını vurgulayan Tosyalı, şöyle devam etti:

"Halka hizmet noktasında sürekli fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bir süredir İskenderun ve bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacak olan gümrük laboratuvarının kurulması ile ilgili çalışma içerisindeydik. Daha önceleri gümrük tahlilleri için bölgemiz insanı şehir dışına gümrük laboratuvarı olan şehirlere gitmek zorunda kalıyordu. İskenderun'un geleceği için çok önemli bir adım atmış bulunuyoruz."

Gümrük laboratuvarının kurulmasında katkılarından dolayı İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli'ye teşekkür eden Tosyalı, şu ifadelere yer verdi:

"İskenderun'un geleceği için önemli adımlar atmaya devam edeceğiz. Kentimiz, bölge ve ülke ekonomisine büyük yarar getirecek olan gümrük laboratuvarı kuruluyor. Bu konuda ayrıntılı bilgi kamuoyuna açıklanacak."

Kaynak: AA