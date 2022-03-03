İskender füzesi nedir? İskender füzesi özellikleri nelerdir?

İskender füzesi 1987 yılında Rusya ve ABD arasında yapılan bir anlaşma ile yasaklanmıştı. Peki, İskender füzesi nedir? İskender füzesinin özellikleri nelerdir? Detaylar haberimizde...

İSKENDER FÜZESİ NEDİR?

9K720 İskanderRus yapımı bir kısa menzilli balistik füze sistemidir. İskander'in bir dizi misket bombası, termobarik, yüksek patlayıcı parçalanmalı savaş başlığı, sığınak delici ve radarsavar görevleri için bir elektromanyetik darbe de dahil olmak üzere birçok farklı konvansiyonel savaş başlığı bulunmaktadır. Aynı zamanda nükleer başlık da taşıyabilme kapasitesine sahiptir. Füzenin (), 2020 yılına kadar eski OTR-21 Toçka sistemlerinin yerini alması planlanmaktadır.

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