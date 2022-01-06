Turizm sektörünün önemli simalarından iş insanı İskender Dilek, kansere yenik düştü. Gelen acı haber sevenlerin yasa boğarken İskender Dilek'in hayatı da araştırılmaya başlandı. İskender Dilek kimdir, kaç yaşında, nereli? İskender Dilek öldü mü, neden öldü? soruları araştırıldı.

İSKENDER DİLEK KİMDİR?

Gaziantep doğumlu ünlü iş insanı İskender Dilek, dünyaca ünlü oteller zinciri Sheraton'ın ilk franchise'ı olan Çeşme Sheraton'ı açarak adını duyurdu. Ağabeyi Adil Dilek'le Çeşme'de satın aldığı otele 2001 yılında Sheraton tabelasını asınca bir gün içinde otelin çevresindeki tüm gayrimenkullerin fiyatı arttı, Çeşme en gözde tatil merkezleri arasında yerini aldı.

Başarılı iş insanı bununla da kalmadı. Otelde 5 gün tatil yapanlara sunduğu promosyon yurt dışı tatilleriyle de yerli- yabancı herkesin dikkatini çekti. Çeşme'nin çehresini değiştiren, sır gibi sakladığı satış stratejisiyle otel promosyonlarına yeni bir boyut getirdi.

İSKENDER DİLEK ÖLDÜ MÜ?

5 yıldır kanserle mücadele eden turizm sektörünün önemli simalarından 60 yaşındaki iş insanı İskender Dilek, amansız hastalığa yenildi. Gaziantep doğumlu olan Dilek, tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

ÇEŞME'YE SHERATON'I GETİRMİŞTİ

İzmir Çeşme'ye ünlü oteller zinciri Sheraton'ı getiren, aynı binayı bu yıl yenileyerek bu kez Swissotel ile yoluna devam eden Dilek, burada 15 milyon euroluk bir penthouse'un (çatı katı) da olduğu 6 villa, 103 rezidanslık projeye başlamıştı. İskender Dilek'in vefatı, yakınlarını ve turizm sektörünü yasa boğdu.

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