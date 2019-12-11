İskele devrildi, 3 işçi yaralandı
Haberler » 3. Sayfa » İskele devrildi, 3 işçi yaralandı - Haberler

İskele devrildi, 3 işçi yaralandı

Bartın'ın Kozcağız Beldesinde ıslah çalışması yapılan alanda iskelenin çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı.

11.12.2019 17:18 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:23
İskele devrildi, 3 işçi yaralandı

'ın Kozcağız Beldesinde ıslah çalışması yapılan alanda iskelenin çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay, Kozcağız Beldesi'nde meydana geldi. Hasankadı Beldesinden Kozcağız Beldesine gelen ırmak kenarında dere ıslah çalışması için kurulan iskelede çökme meydana geldi. Olay yerinde çalışan işçilerden Musa Kapucu, Güngör Yılmaz ve Kerim Turgut devrilen demirlerin altında kaldı. Diğer işçilerin vermesinin ardından olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ile AFAD ekipleri sevk edildi. Demirlerin altında mahsur kalan 3 işçi uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. Tedavileri için hastaneye kaldırılan 3 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler