İşinden evine giden kadın bisikletli saldırgan tarafından başından vuruldu! Korkunç anlar kamerada

Brezilya'da bir çocuk annesi kadın, evine gitmek için işinden çıktı. Kaldırımda yürürken, trafik ışıklarında bekleyen bisikletli bir şahıs, genç kadının kafasına bir el ateş etti. Yere yığılan kadının boynuna da iki el ateş ettikten sonra uzaklaşan saldırganın korkunç eylemi kameraya anbean yansıdı.

Brezilya'da 34 yaşındaki Ana Paula da Silva, geçtiğimiz Pazartesi günü eve gitmek için işinden çıktı. Trafik ışıklarında bekleyen bisikletli bir adam 1 çocuk annesi kadının kendisine yaklaştığı sırada tabancısını çıkararak kadına bir el ateş etti.

BOYNUNA DA 2 EL ATEŞ ETTİ

Bisikletli saldırgan, yere düşen kadının boynuna da 2 el ateş ettikten sonra bisikletine binerek uzaklaştı. Olay yerine gelen ekipler talihsiz kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Çalıştığı ayakkabı mağazasından sonra mesai sonrası evine giderken saldırıya uğrayan Paula'nın kendisi öldüren adam ile hiçbir şekilde göz teması kurmadığı öğrenildi.

KORKUNÇ CİNAYET KAMERADA

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, bisikletli saldırganın yanı sıra başka bir bisikletli şahsınen başından beri Silva'yı izlediğini ve cinayetin ardından da katili takip ettiğini fark etti. Cinayetin nedeni ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.