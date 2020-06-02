Işın Karaca, taciz mesajını ifşa etti: Bir dirhem insanlık kalmamış yüreğinizde
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Işın Karaca, taciz mesajını ifşa etti: Bir dirhem insanlık kalmamış yüreğinizde

Koronavirüs salgını nedeniyle ailesi ile birlikte kendisini Urla'da karantinaya alan alan şarkıcı Işın Karaca, sosyal medya hesabından gelen taciz mesajını ifşa etti. Karaca, "Bir dirhem insanlık kalmamış yüreğinizde" diyerek tepki gösterdi.

02.06.2020 23:08 | Son Güncelleme: 02.06.2020 23:30

Işın Karaca, sosyal medya hesabından kendisine gelen taciz mesajını ifşa etti. Şarkıcı, "Her eline iletişim aracı alan ya hakaret ediyor ya da taciz. İnsanlık kalmamış yüreğinizde" diyerek tepki gösterdi.

Şarkıcı Işın Karaca, tüm dünyayı altüst eden koronavirüs salgınına karşı gerekli kurallara uyarak, bu süreçte kızı Mia ve müzisyen sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile birlikte Urla'daki evinde izole oluyor.

"İNSANLIK KALMAMIŞ YÜREĞİNİZDE"

Gün içerisinde vaktini nasıl değerlendirdiğini Instagram'dan paylaşan Karaca, bu kez kendisine gelen taciz mesajını ifşa etti. Şarkıcı, "Bu nedir yahu! Her eline iletişim aracı alan ya hakaret ediyor ya taciz... Siz kimsiniz? Bir dirhem insanlık kalmamış yüreğinizde" diyerek tepki gösterdi.

Işın Karaca, taciz mesajını ifşa etti: Bir dirhem insanlık kalmamış yüreğinizde
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