Işılay Saygın son yolculuğuna uğurlandı

Vefat eden Türkiye'nin ilk kadın Çevre ve Turizm Bakanı Işılay Saygın'ın cenazesi toprağa verildi.

Saygın'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, İzmir Valiliği önündeki törenin ardından Buca Muradiye Camisi'ne getirildi.

Cenazeye, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, milletvekilleri, eski bakanlar, Saygın'ın yakınları ve sevenleri katıldı.

Işılay Saygın'ın naaşı, cenaze namazı sonrası camiden mezarlığa kadar omuzlarda taşındı.

Saygın naaşı, Eski Buca Mezarlığı'nda defnedildi.

Türkiye'nin ilk kadın Çevre ve Turizm Bakanı Işılay Saygın, 27 Temmuz'da, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 72 yaşında vefat etmişti.

Kaynak: AA