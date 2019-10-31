IŞİD Bağdadi'nin öldürüldüğünü doğruladı ve yeni liderini açıkladı

IŞİD Bağdadi'nin öldürüldüğünü doğruladı ve yeni liderini açıkladı

IŞİD örgütü Perşembe günü yapılan açıklama ile liderleri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğünü doğruladı. Örgütün yeni liderinin Ebui İbrahim el-Hasemi el-Kureyşi olduğu duyruldu.

31.10.2019 19:22
IŞİD Bağdadi'nin öldürüldüğünü doğruladı ve yeni liderini açıkladı

IŞİD örgütü Perşembe günü yapılan açıklama ile liderleri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğünü doğruladı.


Örgütün yayın organı Amak Haber Ajansı'nın ses kaydı olarak yayınladığı aıklamada Bağdadi'nin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) operasyonu ile öldürüldüğü ve yerine Ebu İbrahim el-Hasemi el-Kureyşi'nin geçtiği duyruldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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