IŞİD Bağdadi'nin öldürüldüğünü doğruladı ve yeni liderini açıkladı

31.10.2019 19:22

IŞİD örgütü Perşembe günü yapılan açıklama ile liderleri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğünü doğruladı.



Örgütün yayın organı Amak Haber Ajansı'nın ses kaydı olarak yayınladığı aıklamada Bağdadi'nin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) operasyonu ile öldürüldüğü ve yerine Ebu İbrahim el-Hasemi el-Kureyşi'nin geçtiği duyruldu. Euronews.com'da Görüntüle