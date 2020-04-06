İşhanında korkutan yangın
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Mimar Sinan Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Isparta, Yerel

İşhanında korkutan yangın

İşhanında korkutan yangın Isparta'da Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan Miralay İşhanı'nın ikinci katında çıkan yangın korkuttu.

06.04.2020 21:32 | Son Güncelleme: 06.04.2020 21:33

İşhanında korkutan yangın

ISPARTA - Isparta'da Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan Miralay İşhanı'nın ikinci katında çıkan yangın korkuttu.

Isparta'da Cumhuriyet Caddesi bulunan Miralay İşhanı içerisinde saat 23.30 sularında bir meslek odasına ait büroda yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine vatandaşlar itfaiyeye haber verirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve emniyet ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri büyüyen alevlere anında müdahale etti. Yangın itfaiyenin çabası sonrasında kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın esnasında iş yerinde kimsenin olmaması ve yangının etraftaki iş yerlerine sıçramadan önledi. Yangının elektrik kontağından çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

İşhanında korkutan yangın

Kaynak: İHA

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İşhanında korkutan yangın
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