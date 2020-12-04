İşe giderken geçirdiği kazada öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İşe giderken geçirdiği kazada öldü

04.12.2020 12:05 | Son Güncelleme: 04.12.2020 12:10
İşe giderken geçirdiği kazada öldü

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde kontrolden çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Reşit Malgir (25) hayatını kaybetti.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde kontrolden çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Reşit Malgir (25) hayatını kaybetti. Finike'de oturan Malgir'in, Kumluca'daki iş yerine gittiği öğrenildi.

Kaza, sabah saatlerinde, Kum Mahallesi Ahmet Ali Ağa Bulvarı Obalar Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Bir fide tesisinde çalışan Reşit Malgir, Finike'deki evinden Kumluca'daki iş yerine gitmek için 61 LJ 512 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Malgir, Obalar Kavşağı'nı döndükten sonra direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobiliyle refüjdeki aydınlatma direğine çarparak, ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil'e haber vermesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Malgir, Kumluca Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Reşit Malgir yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Malgir'in cenazesi, otopsi için morga konuldu.Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


- Kumlucaantalya
İşe giderken geçirdiği kazada öldü
İşe giderken geçirdiği kazada öldü
İşe giderken geçirdiği kazada öldü
İşe giderken geçirdiği kazada öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan SARIKAYALI

İlgili Haberler

Karantinadan çıktı, kontrol için hastaneye giderken kazada yaralandı
Karantinadan çıktı, kontrol için hastaneye giderken kazada yaralandı
Son dakika haberi... Karantinadan çıktı, kontrol için hastaneye giderken kazada yaralandı (2)
Son dakika haberi... Karantinadan çıktı, kontrol için hastaneye giderken kazada yaralandı (2)
İş makinesinin devirdiği ağacın altında kalıp, öldü
İş makinesinin devirdiği ağacın altında kalıp, öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Arınç Meral Akşener Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin Alişan Beyonce Sezen Aksu Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Samatta Sörloth Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ocak Uefa İzmir Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İşe giderken geçirdiği kazada öldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 12:15:15. #1.14#
title