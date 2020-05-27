İşe giden genç aracıyla takla attı: 1 yaralı
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İşe giden genç aracıyla takla attı: 1 yaralı

Zeytinburnu'nda işe giden genç, iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırmasıyla takla atarak kaza yaptı.

İşe giden genç aracıyla takla attı: 1 yaralı
27.05.2020 09:12 | Son Güncelleme: 27.05.2020 09:15

Zeytinburnu'nda işe giden genç, iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırmasıyla takla atarak kaza yaptı. Kaza nedeniyle yol kapanırken, sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sularında Zeytinburnu Maltepe Mahallesi 10. Yıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirnekapı istikametinden Zeytinburnu Sahil yönüne giden Cihan Bayraktar idaresindeki 34 ED 3986 plakalı otomobili, iddiaya göre aynı yöne giden başka bir aracın sıkıştırmasıyla sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil refüjü geçtikten sonra bariyerleri parçalayarak takla attı. Ters dönen araçta hafif yaralanan sürücü Bayraktar, kendi imkanlarıyla çıktı. Vatandaşların haber vermesiyle sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, hafif yaralanan sürücüyü ayakta tedavi ederken polis ekipleri ise herhangi bir aksilik yaşanmaması için yolu trafiğe kapattı.

Kaza nedeniyle Zeytinburnu sahil yönü yolu trafiğe bir süre kapanan yol, aracın kaldırılmasıyla tekrar açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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