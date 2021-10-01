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İşçilerin soyunma odasına giren yılan korkuttu

İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Yüksel - Haberler | Güncel

İşçilerin soyunma odasına giren yılan korkuttu Zonguldak Alaplı İlçesinde bir akaryakıt istasyonunda işçilerin soyunma odasına giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

ZONGULDAK (İHA) - İşçilerin soyunma odasına giren yılan korkuttu

ZONGULDAK - Zonguldak Alaplı İlçesinde bir akaryakıt istasyonunda işçilerin soyunma odasına giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Zonguldak Alaplı'da faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyona ait işçilere ait soyunma odasında yılan görüldü. Soyunma odasına giren yılanı gören çalışanlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İşletme sahibinin ihbarı üzerine iş yerine giden itfaiye müdürlüğü ekipleri yılanı bulmak için çalışma başlattı. Elbise dolabı altına giren yılanı, aparat yardımıyla dışarıya işyerinden çıkartıldıktan sonra ekipler tarafından doğal yaşam ortamına bırakıldı.

İş yeri sahibi Tarık Yazıcı ise itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

İşçilerin soyunma odasına giren yılan korkuttu

İşçilerin soyunma odasına giren yılan korkuttu

İşçilerin soyunma odasına giren yılan korkuttu

İşçilerin soyunma odasına giren yılan korkuttu
İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Yüksel - Son Dakika Haberleri
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