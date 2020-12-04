İşçi servisine arkadan çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı
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İşçi servisine arkadan çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı

04.12.2020 01:36 | Son Güncelleme: 04.12.2020 03:05

İşçi servisine arkadan çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı Adana'da işçi otobüsüne arkadan çarpan otomobil hurdaya dönerken sürücü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.

İşçi servisine arkadan çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı

ADANA - Adana'da işçi otobüsüne arkadan çarpan otomobil hurdaya dönerken sürücü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, gece saatlerinde Ceyhan ilçesine bağlı İnönü Bulvarı Ünsal Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İlker Buhan kullandığı 42 ACN 511 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun üzerine Buhan, Zehni Yusuf K. idaresindeki 01 VN 320 işçi servisine arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan sürücü İlker Buhan'ı kurtardı. Ardından itfaiye erleri tarafından yaralı Buhan ambulansa bildirildi. Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Trafiğe kapanan yol araçların çekilmesiyle tekrardan ulaşıma açıldı.

İşçi servisine arkadan çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı
İşçi servisine arkadan çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı
İşçi servisine arkadan çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı
İşçi servisine arkadan çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NERİMAN ÇELEBİ

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