İşçi servisi, TIR'ın taşıdığı boruya çarptı: 9 yaralı - Haberler

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İşçi servisi, TIR'ın taşıdığı boruya çarptı: 9 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Tezcan Solmaz - Güncel
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İşçi servisi, TIR'ın taşıdığı boruya çarptı: 9 yaralı

DÜZCE'de, fabrikadan çıkış yapan TIR'ın taşıdığı boruya çarpan işçi servisindeki 9 kişi yaralandı.

DÜZCE (DHA) - DÜZCE'de, fabrikadan çıkış yapan TIR'ın taşıdığı boruya çarpan işçi servisindeki 9 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde D-100 kara yolu Doğanlı mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden A.A. yönetimindeki 81 AAU 694 plakalı minibüs, yağmurlu havada fabrikadan yola çıkan A.F. yönetimindeki 81 KJ 051 plakalı TIR'ın taşıdığı boruya çarptı. Borunun altına giren minibüsün tavanında çökme meydana geldi. Serviste bulunan 9 kişi yaralandı.Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


İşçi servisi, TIR'ın taşıdığı boruya çarptı: 9 yaralı

İşçi servisi, TIR'ın taşıdığı boruya çarptı: 9 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Güncel

Doğanlı, Düzce, Kaza, işçi, Güncel, Haberler

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