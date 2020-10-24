İşçi servisi devrildi: 26 yaralı
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İşçi servisi devrildi: 26 yaralı

24.10.2020 10:58 | Son Güncelleme: 24.10.2020 11:04

İşçi servisi devrildi: 26 yaralı Sivas'ın Suşehri ilçesinde işçi servisi devrildi.

İşçi servisi devrildi: 26 yaralı

SİVAS - Sivas'ın Suşehri ilçesinde işçi servisi devrildi. Meydana gelen kazada 26 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Sivas-Erzincan karayolu Şarköy yakınlarında meydana geldi. Kazada M.E. idaresindeki 34 VH 8287 plakalı işçi servisi sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada, midibüste bulunan 26 işçi yaralandı. Suşehri ve Zara ilçelerindeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 6'sı Sivas'a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İşçi servisi devrildi: 26 yaralı
İşçi servisi devrildi: 26 yaralı
İşçi servisi devrildi: 26 yaralı
İşçi servisi devrildi: 26 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDA ÖZEL

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