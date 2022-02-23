İşçi Eylemlerine Karşı Polis Müdahalesine Tepki

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin binlerce işçisinin zam talebiyle yaptıkları eylemi, "haklı ve demokratik bir mücadele" olarak nitelendiren birçok siyasi parti ve sivil toplum örgütü, bu demokratik hakkın emniyet güçleri tarafından hukuksuz bir şekilde bastırılmaya çalışıldığını bildirdi

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