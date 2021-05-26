İscehisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Alparslan Öztürk görevine başladı
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İscehisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Alparslan Öztürk görevine başladı

İscehisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Alparslan Öztürk görevine başladı
Anadolu Ajansı / Hakan Şimşek - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne Alparslan Öztürk atandı.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne Alparslan Öztürk atandı.

Öztürk, İscehisar'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilçe gençleriyle birlikte çok güzel etkinlikler yapacaklarını söyledi.

İscehisar'da yapımı devam eden stadyum ve diğer salonlar ile yakından ilgilendiğini de kaydeden Öztürk, şöyle konuştu:

"Sporcu yaşamımız ve milli takımdaki tecrübelerimiz ile İscehisar'daki tesislerimizi, gençlere, sporculara kazandırarak eksikliklerini tamamlayarak hizmet vermek için çaba sarf edeceğiz. Gençlik ve Spor Müdürlüğü olarak gençleri ve sporseverleri güzel bir şekilde gerek ilçe tanıtımı gerekse spor branşlarının oluşturulması ile başarılar kazandırarak sağlıklı yaşam ve spor alanında geliştirme hedefinde olarak kazanım içinde bulunacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Şimşek

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