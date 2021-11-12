İscehisar'da Milli Ağaçlandırma Günü

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 350 fidan toprakla buluştu.

Karamehmet Devlet Hastanesi'nin bahçesindeki etkinlikte, 350 ağacın dikimi yapıldı.

İlçe Kaymakamı Uğur Kapar, etkinlikte yaptığı açıklamada,"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her yıl 11 Kasım gününün Milli Ağaçlandırma Günü ilan etmesiyle birlikte İlçemiz Karamehmet Devlet Hastanesi Bahçesinde ağaçlarımızı diktik. Her yıl bu etkinliğe katılan ve bağışta bulunan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."dedi.

Belediye Başkanı Ahmet Şahin de Pazartesi günü de 5 bin fidanın tekrar toprakla buluşacağını ifade etti.

Etkinliğe ilçe protokolü, kamu personeli ve vatandaşlar katıldı.