- İşaret diliyle emniyet kemerine dikkat çektiler

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ı Bayat İlçe Kaymakamlığı tarafından yapılan bir uygulama ile emniyet kemerine dikkat çekmek amacıyla "Bi Hareketine Bakar Hayat" sloganı işaret diliyle anlatıldı.

Bayat Kaymakamı Mehmet Anıl Çolak tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından "Bi Hareketine Bakar Hayat" sloganıyla başlatılan emniyet kemeri kampanyasına farklı bir uygulamayla dikkat çekildi. İlçede eğitim veren İşaret Dili Öğretmeni Melek Kara otomobilde emniyet kemerinin önemi ve "Bi Hareketine Bakar Hayat" sloganını işaret diliyle anlattı. İşaret diliyle yapılan sunum sosyal medyada da büyük beğeni topladı. Bayat Kaymakamı Mehmet Anıl Çolak ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Bodur'da "Bi Hareketine Bakar Hayat" sloganıyla emniyet kemerinin önemine dikkat çektiler.