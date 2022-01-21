İşadamı Fatih Çelik: "Turizmde kapalı gişeyiz" - Haberler
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İşadamı Fatih Çelik: "Turizmde kapalı gişeyiz"

İşadamı Fatih Çelik:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

DÜZCE (İHA) – İşadamı Fatih Çelik, 2022 yılıyla birlikte turizmde kapalı gişe olduklarını ifade ederek, "Özellikle Arap dünyasının Türkiye'ye bakışında bir değişiklik olduğunu görüyoruz.

DÜZCE (İHA) – İşadamı Fatih Çelik, 2022 yılıyla birlikte turizmde kapalı gişe olduklarını ifade ederek, "Özellikle Arap dünyasının Türkiye'ye bakışında bir değişiklik olduğunu görüyoruz. Yerli turistlerde inanılmaz ilgi gösteriyor. Adeta kapalı gişeyiz" dedi.

Pandemi kurallarının hafifletilmesi, uçuşların açılması, şehirlerarası yolculukların başlamasının ardından hareketlenmeye başlayan turizm sektörü, 2022 yılı ile birlikte zirve yaptı. Kış turizm merkezlerinde, sömestr yoğunluğu yaşanırken, turizm her alanda adeta kapalı gişeyi oynuyor. Özellikle 2022 yılının çok iyi başladığını ifade eden işadamı ve turizmci Fatih Çelik, "Yarı yıl tatili öncesi, bir çok merkezin rezervasyonları günler öncesinden doldu. Arap turistlerin de kış turizm merkezine ilgisi oldukça fazla. Uludağ, Kartalkaya, Erciyes, Palandöken öncelikli merkezlerimiz" diye konuştu.

2021 yılında rezervasyonların tamamlandığını hatırlatan Fatih Çelik, "Pandemi döneminde kimsenin hareket edememesi ve ardından başlayan serbestleşme ile artan yoğunluk hala sürüyor. Sömestr tatilinde bir çok tesisin dolu olduğunu görüyoruz" şeklinde konuştu. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Fatih Çelik, Turizm, Gişe, Arap, Yerel, Haber

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