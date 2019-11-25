İş yerlerinden hırsızlık yapan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
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İş yerlerinden hırsızlık yapan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Zeytinburnu'nda iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

25.11.2019 10:13 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:15
İş yerlerinden hırsızlık yapan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

'nda iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ekipleri, ilçede 6 iş yerinden 7 cep telefonu ve 140 liranın çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Olay yerlerinin çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlıkların aynı kişi tarafından yapıldığını belirledi.

Polis, kimliğini belirlediği şüpheli Yunus S'yi (47) Zeytinburnu'nda yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin iş yerinden cep telefonunu çalma anları yer alıyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu: İş yerlerinden hırsızlık yapan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
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