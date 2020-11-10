Depremle sarsılan İzmir yaralarını sarıyor! Genç kadın, iş yerinin yıkılışını hıçkırıklara boğularak izledi
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Depremle sarsılan İzmir yaralarını sarıyor! Genç kadın, iş yerinin yıkılışını hıçkırıklara boğularak izledi

10.11.2020 13:11 | Son Güncelleme: 10.11.2020 13:25
Depremle sarsılan İzmir yaralarını sarıyor! Genç kadın, iş yerinin yıkılışını hıçkırıklara boğularak izledi

İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem nedeniyle hasar gören binaların yıkımına devam edilirken, iş yerinin bulunduğu binanın yıkımını izleyen bir kadın gözyaşlarına hakim olamadı. Yıkım boyunca hıçkırıklara boğulan kadını vatandaşlar sakinleştirdi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor. İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan ve 34 kişiye mezar olan Rızabey Apartmanı karşısındaki hasarlı binaların yıkıma başlandı.

VATANDAŞLAR TESELLİ ETTİ

3 katlı binada iş yeri bulunan Ezgi Sert, yıkımı gözyaşlarıyla izledi. Binada ağır hasar bulunduğu için eşyalarını alamadığı öğrenilen Ezgi Sert, zaman zaman hıçkırıklara boğuldu. Binanın ağır hasarlı olduğunu söyleyen Ezgi Sert, "İş yerim yıkılıyor şu anda. Ağır hasarlıydı, yıkılma kararı alındı. O yüzden de içerideki hiç hiçbir eşyayı alamadık. Her şey içeride kaldığı için böyle izliyoruz. Yapacak hiçbir şey yok" dedi. Acılı kadının durumuna duyarsız kalmayan vatandaşlar Ezgi Sert'in yanına gelerek teselli etmeye çalıştı.

CEP TELEFONUYLA VİDEOYA ALDILAR

Bina yıkımı sırasında caddede polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, caddede toplanan vatandaşlar yıkımı cep telefonuyla kaydetti. Kimi vatandaş sosyal medyadan yıkımı canlı yayınlarken, kimi vatandaş ise video ve fotoğraf çekerek yıkım anını kaydetti. Öte yandan binanın yıkımı sırasında itfaiye ekipleri su tutarken oluşan gökkuşağı ise dikkat çekti.

Depremle sarsılan İzmir yaralarını sarıyor! Genç kadın, iş yerinin yıkılışını hıçkırıklara boğularak izledi
Depremle sarsılan İzmir yaralarını sarıyor! Genç kadın, iş yerinin yıkılışını hıçkırıklara boğularak izledi
Depremle sarsılan İzmir yaralarını sarıyor! Genç kadın, iş yerinin yıkılışını hıçkırıklara boğularak izledi
Depremle sarsılan İzmir yaralarını sarıyor! Genç kadın, iş yerinin yıkılışını hıçkırıklara boğularak izledi
Depremle sarsılan İzmir yaralarını sarıyor! Genç kadın, iş yerinin yıkılışını hıçkırıklara boğularak izledi
Depremle sarsılan İzmir yaralarını sarıyor! Genç kadın, iş yerinin yıkılışını hıçkırıklara boğularak izledi
Depremle sarsılan İzmir yaralarını sarıyor! Genç kadın, iş yerinin yıkılışını hıçkırıklara boğularak izledi
Depremle sarsılan İzmir yaralarını sarıyor! Genç kadın, iş yerinin yıkılışını hıçkırıklara boğularak izledi
Depremle sarsılan İzmir yaralarını sarıyor! Genç kadın, iş yerinin yıkılışını hıçkırıklara boğularak izledi
Depremle sarsılan İzmir yaralarını sarıyor! Genç kadın, iş yerinin yıkılışını hıçkırıklara boğularak izledi
Depremle sarsılan İzmir yaralarını sarıyor! Genç kadın, iş yerinin yıkılışını hıçkırıklara boğularak izledi
Depremle sarsılan İzmir yaralarını sarıyor! Genç kadın, iş yerinin yıkılışını hıçkırıklara boğularak izledi
Depremle sarsılan İzmir yaralarını sarıyor! Genç kadın, iş yerinin yıkılışını hıçkırıklara boğularak izledi
Depremle sarsılan İzmir yaralarını sarıyor! Genç kadın, iş yerinin yıkılışını hıçkırıklara boğularak izledi
Depremle sarsılan İzmir yaralarını sarıyor! Genç kadın, iş yerinin yıkılışını hıçkırıklara boğularak izledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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