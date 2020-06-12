İş yerindeki suyu tahliye ederken akıma kapılıp, ölen gencin hayali evlenmekti
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İş yerindeki suyu tahliye ederken akıma kapılıp, ölen gencin hayali evlenmekti

ANKARA'da etkili olan sağanakta iş yerindeki suyu tahliye ederken akıma kapılarak yaşamını yitiren Barış Can Mercan'ın (25) evlenmek için para biriktirmeye çalıştığı belirtildi.

İş yerindeki suyu tahliye ederken akıma kapılıp, ölen gencin hayali evlenmekti
12.06.2020 12:21 | Son Güncelleme: 12.06.2020 12:31

ANKARA'da etkili olan sağanakta iş yerindeki suyu tahliye ederken akıma kapılarak yaşamını yitiren Barış Can Mercan'ın (25) evlenmek için para biriktirmeye çalıştığı belirtildi.

Başkent'te dün akşam etkili olan ve birçok iş yeri ile evin su altında kalmasına yol açan sağanak, kadın kuaförü Barış Can Mercan'ın, Yenimahalle ilçesi Bozkaya Sokak'taki iş yeri de sular altında kaldı. Barış Can Mercan, komşusundan aldığı elektrikli su pompası ile iş yerindeki suyu boşaltmak istedi. İki arkadaşıyla birlikte dükkandaki suyu boşaltan Mercan ve arkadaşları çalışma sırasında akıma kapıldı. Elinde taşıdığı su pompası nedeniyle akımdan daha fazla etkilenen Mercan, yere yığıldı. Büyük panik yaşayan arkadaşları da durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mercan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Akıma kapılan diğer 2 kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'TEK İSTEDİĞİ EVLENMEKTİ'Mercan'ın esnaf arkadaşlarından Mümtaz Çelik, "Dünkü yağmurda oluşan sel suları dükkana dolmuş. Barış ve arkadaşları da suyu tahliye etmek için su pompası kullanmışlar. Su pompası ıslanmış ve bu yüzden de akıma kapılmışlar. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı, çok üzgünüz. Maalesef ani ölümler insanı çok üzüyor" dedi.Mercan'ın ölüm haberini alan bazı müşterileri de iş yerine geldi. Büyük üzüntü yaşayan müşterileri, Mercan'ın 'efendi' biri olduğunu ve tek isteğinin evlenmek olduğunu, bunun için para biriktirmeye çalıştığını anlattı.Öte yandan Mercan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Haymana ilçesinde toprağa verilecek.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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