İş yerinde kendini astı, arkadaşları bulup ipten indirdi
25.02.2021 17:46 | Son Güncelleme: 25.02.2021 18:04
İZMİT'te bir dekorasyon firmasında çalışan Muhammet C. (29) iş yerinde kendini iple tavana astı.
İZMİT'te bir dekorasyon firmasında çalışan Muhammet C. (29) iş yerinde kendini iple tavana astı. Mesai arkadaşları tarafından fark edilip indirilen Muhammet C., tedaviye alındı.
- Kocaeli
Olay, saat 16.30 sıralarında Mehmet Ali Paşa Mahallesi Erkan Sokak'taki bir dekorasyon firmasında meydana geldi. Ailevi sorunları olduğu öğrenilen Muhammet C., iş yerinde kendini iple tavana astı. Mesai arkadaşları tarafından bulunan Muhammet C., ipten kurtarılıp indirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Muhammet C., Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Muhammet C.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.
- Kocaeli
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ