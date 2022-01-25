İş yeri önündeki kardan adamı bile çaldılar

Malatya'da işletme sahibi bir kişinin eğlence olsun diye yaptığı iş yeri önünde bulunan kardan adam çalındı.

MALATYA (İHA) - Malatya'da işletme sahibi bir kişinin eğlence olsun diye yaptığı iş yeri önünde bulunan kardan adam çalındı. Kardan adamın çalınma anları ise kameralar tarafından görüntülendi.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Yıldıztepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yeşilçam Caddesi üzerinde bulunan bir işletmenin sahibi Burak Salik, kentte süren kar yağışı sonrasında eğlence olsun diye iş yeri önüne kardan bir adam yaptı. Daha sonra iş yerine dönen Salik bir süre sonra kardan adamın yerinde olmadığını gördü. İş yerindeki kameraya kayıtlarını inceleyen Salik, gözlerine inanamadı.

Bölgede geçmekte olan üç gençten birinin kardan adamı yerinden sökerek götürdüğünü gören iş yeri sahibi Salik şaşkınlığını gizleyemediğini, daha sonra işletmeye gelen gençlerin kendinden özür dilediğini söyledi.

Yeni bir kardan adam yapmak için de kolları sıvadıklarını aktaran işletme sahibi Salik, "Sosyal medya hesabımızın videosunu çekmek için, yaptığımız işin tanıtımını yapmak için arkadaşlarla kardan adam yaptık. Biz içeri dinlenmeye gittiğimizde çok üşüdük. Arkadaşlar gelip kardan adamı alıp, kaçırıp götürüyorlardı. Ondan sonra gelip özür dilediler. Yaptıklarının bir eğlence için, heyecan için yaptıklarını söylediler. Ondan sonra güzel bir sohbet ettik, arkadaşlar da gittiler. Kıyafetleri giydirdik, kendi iş yerimizin isminin olduğu peştamalı giydirdik, güzel bir reklam yapalım dedik yalnız olmadı. Şimdi yenisini yapıyoruz. Onun için uğraşıyoruz şu anda. Gençlerle diyaloğumuzda, 'ağabey heyecan aradık, canımız sıkıldı, gelip can sıkıntısından alıp götürdük' dediler. Ondan sonra helallik istediler, konuştuk gittiler" diye konuştu. - MALATYA