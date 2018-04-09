İş Takip Şirketi" Yetkilisine Hapis Cezası

Adana Barosunun "1136 Sayılı Avukatlık Yasası'na aykırılık" gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunduğu " sigorta aracılık hizmetleri" ya da "hasar takip merkezi" gibi adlarla faaliyet gösteren bir şirketin yöneticisi 10 ay hapis ve 80 lira adli cezaya çarptırıldı.

Adana 18. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık şirket yetkilisi Y.T. katılmazken, Adana Barosu Sigorta ve Tazminat Hukuku Komisyonu Başkanı Hikmet Kazancı da müdahil olarak salonda hazır bulundu.

Savunmaların alınmasının ardından mahkeme hakimi şüpheli Y.T'yi, "1136 Sayılı Avukatlık Yasasına Muhalefet" suçundan 10 ay hapis cezası ile 80 lira adli ceza ile cezalandırıp, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Adana Baro Başkanı Veli Küçük, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, son birkaç yıl içerisinde avukatlık yasasına aykırı davranan iş takipçileri ve sigorta aracılarıyla ilgili şirketlerin sayısının artması üzerine bu konuyla mücadele ettiklerini bildirdi.

Küçük, bu konuda vatandaşların ve meslektaşlarının çevrelerinde gördükleri, bildikleri yasa dışı kurumlar ve uygulamalarla ilgili yasal işlem yapılıp mücadele edilmesi için baroya bilgi vermelerini isteyerek, "1136 Sayılı Avukatlık Yasasına" aykırılık teşkil eden faaliyetleri nedeniyle daha önce Adana Cumhuriyet Başsavcılığına 18 aracı kuruluşla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu hatırlattı.