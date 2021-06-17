İş makinesinin altında kalan sürücü çıkarıldı
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İş makinesinin altında kalan sürücü çıkarıldı

İş makinesinin altında kalan sürücü çıkarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da uçurumdan yuvarlanan iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni, bir saat süren çalışmanın ardından çıkarıldı.

Elazığ'da uçurumdan yuvarlanan iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni, bir saat süren çalışmanın ardından çıkarıldı.

Kaza, Palu ilçesi Karşı Bahçeler Mahallesi Arıcak ilçe bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş sonrası Palu'ya dönen Kadir Kaya idaresindeki kepçenin freni patlaması sonucu yaklaşık 400 metre uçurumdan yuvarlandı. Kazada, kepçenin altından kalarak sıkışan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine sağlık, AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmada sürücünün cansız bedeni kepçenin altından çıkartılamayınca, belediyeden iş makinesi istendi.

Ulaşım olmayan bölgeye paletli iş makinesi gönderildi. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kepçe kaldırılarak, sürücünün cansız bedeni çıkartıldı. Ekipler tarafından aşağı indirilen ceset, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. - ELAZIĞ

İş makinesinin altında kalan sürücü çıkarıldı
İş makinesinin altında kalan sürücü çıkarıldı
İş makinesinin altında kalan sürücü çıkarıldı
İş makinesinin altında kalan sürücü çıkarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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