İŞ MAKİNESİ ÇIĞ ALTINDA KALDI, OPERATÖR SON ANDA KURTULDU - Haberler
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İŞ MAKİNESİ ÇIĞ ALTINDA KALDI, OPERATÖR SON ANDA KURTULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'da kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Bahçesaray-Hizan kara yolunda kar temizliği yapan Karayolları'na ait iş makinesine çığ düştü.

BİTLİS (DHA) - VAN'da kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Bahçesaray-Hizan kara yolunda kar temizliği yapan Karayolları'na ait iş makinesine çığ düştü. İş makinesi çığın altında kaldı, operatör Kemal Aktaş ise son anda kurtuldu.

Van'ın Bahçesaray ile Bitlis'in Hizan ilçesi kara yolunun 20'nci kilometresindeki Ulubeyli mevkisinde kar temizleme çalışması yapan Karayolları'na ait iş makinesinin üzerine çığ düştü. İş makinesi operatörü Kemal Aktaş son anda kendisini kurtarırken, araç çığın altında kaldı. Çığ temizliği için bölgeye ekipler sevk edildi. Operatör Kemal Aktaş, Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Aktaş'ın hafif yaralandığı belirtildi.

İŞ MAKİNESİ ÇIĞ ALTINDA KALDI, OPERATÖR SON ANDA KURTULDU

İŞ MAKİNESİ ÇIĞ ALTINDA KALDI, OPERATÖR SON ANDA KURTULDU

İŞ MAKİNESİ ÇIĞ ALTINDA KALDI, OPERATÖR SON ANDA KURTULDU

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