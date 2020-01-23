"İş Kanunu ve Yargıtay Uygulaması" kitabının tanıtımı - Seracettin Göktaş-Ergün Atalay-Rıfat...
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Başkanı Seracettin Göktaş, "İş Kanunu ve Yargıtay Uygulaması" kitabının tanıtımına katıldı.
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Başkanı Seracettin Göktaş, "İş Kanunu ve Yargıtay Uygulaması" kitabının tanıtımına katıldı.
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Başkanı Seracettin Göktaş: "Türk Milleti adına verilen kararları kitap haline getirerek ülkesi ve milleti için varlığını feda edenlere armağan etmek istedik"
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay: "Biz her noktada, ne işverenin hakkını sıkıntıya sokalım ne işveren bizim hakkımızı sıkıntıya soksun"
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu: "İş dünyası olarak mevzuatın ve iş yargısının hiç kimseyi korumasını istemiyoruz. Ne işvereni ne işçiyi. Hak ve adalet ne ise o tarafta olmasını istiyoruz. Eşit mesafede olmasını istiyoruz. Adalet terazisi iki tarafa da eşit olarak hareket etsin istiyoruz""