İş insanı ile eşini, kirada anlaşmazlık yüzünden öldüren şüpheli tutuklandı

ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'de, iş insanı Süha Sümer (62) ile eşi Nilgün Akman Sümer'i (60) evlerinde bıçaklayarak, öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan, pizzacı dükkanı çalışanı Turgut Yolcu (36) tutuklandı.

Cevatpaşa Mahallesi Akman Apartmanı'nın 4'üncü katında oturan iş insanı Süha Sümer ve emekli öğretmen eşi Nilgün Akman Sümer, cumartesi günü saat 02.00 sıralarında evlerindeyken, binanın zemin katındaki pizzacı dükkanında çalışan Turgut Yolcu'nun bıçaklı saldırısına uğradı. Yolcu'nun, olay sonrası evine giderek patronu Z.K.Ö.'ye cinayeti işlediğini söyledi. Z.K.Ö. de polisi arayarak, durumu bildirdi. Eve giden ekipler, Sümer çiftinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Öte yandan Sümer çiftinin üst katında Nilgün Akman Sümer'in kız kardeşi Nilay Özay ile eşi eski Çanakkale Belediye Başkanı ve milletvekili İsmail Özay'ın oturduğu öğrenilmişti. Turgut Y.'nin, Sümer çiftini öldürdükten sonra Özay çiftinin evine çıktığı da merdiven korkuluklarında rastlanılan kan izlerinden anlaşılmıştı. Turgut Y.'nin, Sümer ve Özay ailelerinin mal sahibi olduğu dükkanda eski kiracı olduğu öğrenilmişti. Çalıştığı pizzacı dükkanının mal sahibi olan 2 ailenin de Turgut Y.'nin hedefinde olduğunun değerlendirildiği belirtilmişti.