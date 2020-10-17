İş görüşmesine giden genç, şirket müdürünü bıçaklayarak öldürdü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İş görüşmesine giden genç, şirket müdürünü bıçaklayarak öldürdü

17.10.2020 15:59 | Son Güncelleme: 17.10.2020 17:21
İş görüşmesine giden genç, şirket müdürünü bıçaklayarak öldürdü

Manisa'da özel bir madende işletme müdürü olan 43 yaşındaki adam, iş görüşmesine gelen gencin bıçaklı saldırısına uğradı. Göğsünden yaralanan talihsiz adam, yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan zanlı, polis tarafından kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir madende işletme müdürü olan Tuncay Çelik, uğradığı bıçaklı saldırıda öldü. Çelik'in katil zanlısı olarak iş başvurusu için gelen Gökhan A, gözaltına alındı.

YARALI MÜDÜR, TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay, dün saat 19.30 sıralarında, Turgutalp Mahallesi'nde meydana geldi. Soma'da özel bir madende işletme müdürü olan Tuncay Çelik, iddiaya göre, iş başvurusu yapan Gökhan A. (27) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gökhan A, yanında bulunan bıçakla Çelik'i göğsünden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Çelik, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan Gökhan A, polis tarafından kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN

İlgili Haberler

Esenyurt'ta bir şahıs tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü
Esenyurt'ta bir şahıs tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü
Şizofreni hastası, maske uyarısı yapan market müdürünü 3 yerinden bıçakladı
Şizofreni hastası, maske uyarısı yapan market müdürünü 3 yerinden bıçakladı
- Koreli şirket müdürü Irak'ta intihar etti
- Koreli şirket müdürü Irak'ta intihar etti
Haber Yorumları (3)
SAMİ: Güvenlik sıfır. Üst araması yapılmadan müdür yanına yabancı kişi sokulmaz. Bir ihmal bir cana mal olmuş. Çok yazık
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ÜMMETİMİN LİDERİ: eyyy işsiz sen kimsin ya. . . .
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
SERHAT: durduk yere böyle şey olmaz muhakkak bir bit yeniği var bu işte bakalım ne çıkacak. .
Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Ersin Tatar İlham Aliyev Donald Trump Mustafa Şentop
Magazin Özgü Namal Şevval Sam Serdar Ortaç Merve Boluğur
Spor Samatta Eddie Newton Burak Yılmaz Mahmut Tekdemir Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Füze Adana Ak Parti Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İş görüşmesine giden genç, şirket müdürünü bıçaklayarak öldürdü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.10.2020 17:52:10. #1.14#
title