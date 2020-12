İş adamı Yusuf Yamanlar: "Pandemi sürecinde çalışanlarımızın haklarını korumalıyız"

Yusuf Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Yaman, hizmet sektörü olarak korona yüzünden zorlu bir dönemden geçtiklerini belirterek, "Bu süreçte çalışanlarımızın haklarını korumalıyız" dedi.

Türk milletinin geçmişten bugüne her türlü felaketi dayanışma ve paylaşma kültürü ile el ele vererek aşarak bugünlere geldiğini belirten ünlü işadamı Yamanlar, "İnşallah bu süreçten de güçlenmiş ve yayından fırlamış ok gibi çıkacağız. Önemli olan bu süreci iyi değerlendirip akıllı yatırımlar yapmak. Bizler de yeni istihdam alanları oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Her türlü hazırlığımızı tamamlayıp sürecin sonunda tamamen hazır olmak istiyoruz. Bu bağlamda başkent Ankara başta olmak üzere yatırımlarımıza devam ediyoruz. Daha önceden yapmış olduğumuz kafe ve restoranlarda hizmetlerimize davam ediyoruz. Golden Bull Butcher ile de yeni istihdamlar açmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Hizmet sektöründe hükümetin süreç içinde sunduğu desteklerden dolayı da teşekkür eden Yusuf Yamanlar, "Açıklanan paketlerde en fazla desteğin hizmet sektörüne verilmesini eleştirenler var. Ancak düşünüldüğü zaman en fazla kaybı yaşayan sektör hizmet sektörüdür. Bu bağlamda en fazla desteği alması da gayet doğaldır. Ayrıca bu zorlu süreçte kendi canlarını yok sayarak bizlere sağlık hizmeti vermeye çalışan, en üst düzeyde özveriyle faaliyetlerine devam eden değerli sağlık personelimize de şükranlarımı sunmayı borç bilirim. Umarım süreç bittikten sonra onların bu fedakarlıkları unutulmaz ve halkımız tarafından ödüllendirilir" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı