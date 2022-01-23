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Irmak Ünal'dan mayolu pozlar

Irmak Ünal'dan mayolu pozlar
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu Irmak Ünal, radikal bir karar alarak Türkiye'yi terk edip, Bali'ye yerleşti. Ünlü oyuncu, Bali'de çektirdiği fotoğraflarıyla övgü aldı. İşte detaylar...

Çocuklarıyla birlikte Bali'ye yerleşen Irmak Ünal, havuzdan pozlar paylaştı. Mayosuyla çektirdiği fotoğrafları Instagram'dan yayınlayan oyuncu, kareleriyle olay yarattı.

Sporunu hiç aksatmayan Irmak, düzgün fiziğiyle dikkat çekti. Ünlü oyuncu pozlara, "Pil dolu" diye yazdı.

Ünal'ın nefes kesen fotoğraflarına, sevenleri de övgü dolu sözler yazdı.

Irmak Ünal'dan mayolu pozlar

Irmak Ünal'dan mayolu pozlar

Irmak Ünal'dan mayolu pozlar

Snob Magazin - Magazin Haberleri

Irmak Ünal, Instagram, Magazin, Haber

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