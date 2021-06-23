Irmak Arıcı - Yallah sözleri! Yallah şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir?
Irmak Arıcı'nın yeni şarkısı 'Yallah' 16 Haziran tarihinde Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 2 milyona yakın izlenme ve 20 bine yakın beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki, Irmak Arıcı - Yallah şarkı sözleri nelerdir? Irmak Arıcı - Yallah şarkısı hakkında bilgiler!
Irmak Arıcı - Yallah şarkı sözlerine haberimizden bakabilirsiniz. Şarkı sözleri hakkında detaylar yazımızda.
IRMAK ARICI - YALLAH ŞARKI SÖZLERİ
Kime göre yalancısın
Bana göre tamı tamına yabancısın
Seni senden öğrenemedik
Kaç yüzün vardı ben unuttum
Yalanın batsın, iyi uyuttun
*****
Denedim, aldım ölçüsünü boyumun
Kuralına göre oynayamadım oyunu
Kırıp döktüm elin tohumunu
"Yallah!" dedim, yallah!
*****
Yallah, yallah, yallah, yallah!
Yallah, yallah! (Uu, uu!)
Yallah, yallah, yallah, yallah! (Uu!)
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
16 Haziran tarihinde Youtube'a yüklenen şarkı toplamda 1.8 milyon izlenme ve 19 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz-müzik: Irmak Arıcı
Düzenleme: Mustafa Ceceli