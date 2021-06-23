Irmak Arıcı - Yallah sözleri! Yallah şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Irmak Arıcı - Yallah sözleri! Yallah şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir?

Irmak Arıcı - Yallah sözleri! Yallah şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Irmak Arıcı'nın yeni şarkısı 'Yallah' 16 Haziran tarihinde Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 2 milyona yakın izlenme ve 20 bine yakın beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki, Irmak Arıcı - Yallah şarkı sözleri nelerdir? Irmak Arıcı - Yallah şarkısı hakkında bilgiler!

Irmak Arıcı - Yallah şarkı sözlerine haberimizden bakabilirsiniz. Şarkı sözleri hakkında detaylar yazımızda.

IRMAK ARICI - YALLAH ŞARKI SÖZLERİ

Kime göre yalancısın

Bana göre tamı tamına yabancısın

Seni senden öğrenemedik

Kaç yüzün vardı ben unuttum

Yalanın batsın, iyi uyuttun

*****

Denedim, aldım ölçüsünü boyumun

Kuralına göre oynayamadım oyunu

Kırıp döktüm elin tohumunu

"Yallah!" dedim, yallah!

*****

Yallah, yallah, yallah, yallah!

Yallah, yallah! (Uu, uu!)

Yallah, yallah, yallah, yallah! (Uu!)

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

16 Haziran tarihinde Youtube'a yüklenen şarkı toplamda 1.8 milyon izlenme ve 19 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz-müzik: Irmak Arıcı

Düzenleme: Mustafa Ceceli

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Meral Akşener Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Merve Dizdar Acun Ilıcalı Tuğba Coşkun Farah Zeynep Abdullah
Spor Burak Elmas Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Irmak Arıcı - Yallah sözleri! Yallah şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 10:20:13. #1.14#

title