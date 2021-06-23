Irmak Arıcı - Yallah sözleri! Yallah şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir?

Irmak Arıcı'nın yeni şarkısı 'Yallah' 16 Haziran tarihinde Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 2 milyona yakın izlenme ve 20 bine yakın beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki, Irmak Arıcı - Yallah şarkı sözleri nelerdir? Irmak Arıcı - Yallah şarkısı hakkında bilgiler!

Irmak Arıcı - Yallah şarkı sözlerine haberimizden bakabilirsiniz. Şarkı sözleri hakkında detaylar yazımızda.

IRMAK ARICI - YALLAH ŞARKI SÖZLERİ

Kime göre yalancısın

Bana göre tamı tamına yabancısın

Seni senden öğrenemedik

Kaç yüzün vardı ben unuttum

Yalanın batsın, iyi uyuttun

*****

Denedim, aldım ölçüsünü boyumun

Kuralına göre oynayamadım oyunu

Kırıp döktüm elin tohumunu

"Yallah!" dedim, yallah!

*****

Yallah, yallah, yallah, yallah!

Yallah, yallah! (Uu, uu!)

Yallah, yallah, yallah, yallah! (Uu!)

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

16 Haziran tarihinde Youtube'a yüklenen şarkı toplamda 1.8 milyon izlenme ve 19 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz-müzik: Irmak Arıcı

Düzenleme: Mustafa Ceceli