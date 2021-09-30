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İrina Vlah kimdir? İrina Vlah kaç yaşında, nereli? İrina Vlah biyografisi!

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İrina Vlah kimdir? İrina Vlah kaç yaşında, nereli? İrina Vlah biyografisi!

2019 yılında Moldova Cumhuriyeti'nin en popüler siyasetçileriyle ilgili yapılan anketlere göre Irina Vlah, Moldovalıların en çok güvendiği siyasetçiler arasında 9. sırada yer alan İrina Vlah kimdir? İrina Vlah kaç yaşında, nereli? İrina Vlah mesleği nedir? İrina Vlah hayatı ve biyografisi nedir?

Gagavuz siyasetçi, Gagavuzya'nın 8. başkanı olan İrina Vlah kimdir? İrina Vlah kaç yaşında, nereli? İrina Vlah mesleği nedir? İrina Vlah hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

İRİNA VLAH KİMDİR?

Irina Vlah (d. 26 Şubat 1974, Komrat), Gagavuz siyasetçi, Gagavuzya'nın 8. başkanı. 22 Mart 2015 tarihinde Gagavuzya başkanı seçildi. Moldova Parlamentosu'nda iki dönem görev yaptı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

15 Nisan 2015 tarihinden itibaren Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi Valisi (Başkan) olarak görev yapmaktadır.

2019 yılında Moldova Cumhuriyeti'nin en popüler siyasetçileriyle ilgili yapılan anketlere göre Irina Vlah, Moldovalıların en çok güvendiği siyasetçiler arasında 9. sırada yer alıyor. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

İrina Vlah kimdir? İrina Vlah kaç yaşında, nereli? İrina Vlah biyografisi!

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Haber: İrina Vlah kimdir? İrina Vlah kaç yaşında, nereli? İrina Vlah biyografisi! - Haberler
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