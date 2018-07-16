İrem Sak'tan, Erkan Petekkaya İçin Olay Yaratacak Sözler: Dünyada Bir Tek O Kalsa Yine Evlenmem
Ünlü Youtuber Danla Biliç'in son video çekimine konuk olan sempatik oyuncu İrem Sak, meslektaşı Erkan Petekkaya ile ilgili olay yaratacak sözler söyledi.
Makyaj viedoları milyonlar kez izlenen fenomen Youtuber Danla Bilic'in son çektiği videoya katılan Oyuncu İrem Sak Erkan Petekkaya için olay sözler söyledi. Sempatik oyuncu Danla Bilic'in evlenmek zorunda kalsanOlgun Şimşek ile mi evlenirsin Erkan Petekkaya ile mi evlenirsin sorusuna, "Erkan Petekkaya asla, asla asla, onun karşısında kim olursa ona tamam" ifadelerini kullandı.
"BEĞENMİYORUM"
Güldür Güldür Show programıyla ün kazanan İrem Sak,Erkan Petekkaya sorusuna yönelik cevabında ise şöyle devam etti; "O'nun karşısında kim olursa, onun karşısındakinin önemi yok kim olursa. Beğenmiyorum" sözlerini söyledi.
YORUMLAR (18)
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ciğer meselesiCevap Yaz Yayından Kaldır
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sen bulunmaz hint kumaşı mısınCevap Yaz Yayından Kaldır
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erkan petekkaya asla asla asla diyorsa bu kadın ERKAN PETEKKAYA hastası olabilir. türkiye de işini yapan en kaliteli , yakışıklı ve sempatik adamlarındandır. Nacizane benim görüşümdür.Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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burdan sana ekmek çıkmaz sen kendine başka kapı ara kıyaslamaya bile gerek yok hiç bir konuda sen kim erkan kimCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Sen kendini erkan petekkaya ile mi kiyasliyonCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır