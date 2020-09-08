İrem Sak kimdir? İrem Sak hangi dizilerde rol aldı? İrem Sak evli mi? Başarılı ve güzel oyuncu İrem Sak kaç yaşında? İrem Sak oynadığı diziler nelerdir? İrem Sak boyu ve kilosu nedir?

'Çukur'un yeni sezonunda yer alacak oyuncu, güzelliği, oyunculuğu ve sempatisi ile büyüledi. İrem Sak nereli? İrem Sak kimdir? İREM SAK KİMDİR? İlkokul, ortaokul ve liseyi burada tamamlayıp, 2006 yılında üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. İrem Sak, İstanbul Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Lise yıllarında birkaç tiyatro oyununda yer alan İrem, 2008 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi'nde Sizinkiler adlı oyunda Zeytin karakterini canlandırdı. İrem Sak aynı yıl içerisinde "Domino's Pizza, Garanti Bankası, Coffee Mate, Allianz, Teknosave Money Club" reklamlarında oynadı. İlk kamera deneyimini Şen Yuva adlı dizide Şehrazat karakteriyle edindi. Ardından 2011 yılında Meltem Bozoflu'nun yönettiği bir BKM yapımı olan 5'er Beşer programında Sinem karakterini canlandırdı. Fakat 5'er Beşer programının televizyon ömrü çok uzun sürmedi. Kanal D'de yayınlanan Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı "Yalan Dünya" adlı dizide Tülay karakterini canlandırmaya başlamıştır. 2012 yılındaki Altın Kelebek Ödülleri'ni Sarp Apak ve Öner Erkanile birlikte sunmuştur. 3 yıl aranın ardından Güldür Güldür'e döndükten sonra 2018 yılında Güldür Güldür'ü bıraktığını açıklamıştır. İREM SAK HANGİ DİZİLERDE YER ALDI? Güldür Güldür, Yalan Dünya, 5'er Beşer, İnsanlar Alemi, Şen Yuva İREM SAK HANGİ FİLMLERDE ROL ALDI? Ölümlü Dünya (2018) Martı (2017) Düğüm Salonu (2017) Dedemin Fişi (2016) Kader "Dönerse Senindir"(2016) İREM SAK BOYU VE KİLOSU NEDİR? rem Sak, 1.70 metre boyunda, 55 kilo ve Kova burcudur.