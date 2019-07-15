Oyuncu İrem Sak'ın iç çamaşırsız fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı
Güzel oyuncu İrem Sak'ın ayna karşısında çektiği iç çamaşırsız fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu. Sak'ın paylaşımına ünlü isimlerde yorumsuz kalamadı.
Fox TV'de yayınlanan Bir Aile Hikayesi'nde rol alan İrem Sak, dizinin sezon finali yapmasının ardından tatile çıktı. Yaz tatiline ara vermeden devam eden ünlü oyuncu, Bodrum'un ardından Alaçatı'da denizin ve güneşin tadını çıkarıyor. Tatilinden sık sık fotoğraflar paylaşan İrem Sak'ın son paylaştığı fotoğrafa beğeni yağdı.
YORUM YAĞDIRDILAR
Güzel oyuncu ayna karşısında çektiği fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Sak'ın paylaşımına ünlü isimler de yorum yaptı. Danla Biliç, "Bende neden böyle durmamıştı acaba..." yorumu yaparken, Simge Sağın da övgüler dizerek, "Bebeksin bebek. Çok güzel olmuş kırmızılar üstünde" dedi.
"FOTOĞRAF ÇOK DİKKATİMİ ÇEKTİ"
Ünlü senarist ve oyuncu Gülse Birsel ise fotoğrafa "İrem hanım kalıcı oje mi normal mi, ve normal ojeyse lütfen marka, numara öğrenebilir miyim? Fotoda çok dikkatimi çekti. Tşk." yorumunda bulundu.
TREND LİSTESİNE GİRDİ
Sak'ın instagram hesabından paylaştığı tatil fotoğrafı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Hatta bir ara bu kare Twitter'da en çok konuşulanlar arasında ilk sıraya yükseldi ve Trend Topic oldu.
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Mahşerde iremi zebaniler karşılıcakCevap Yaz Yayından Kaldır
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Sivasli denilen şahıs edebinle takıl istersen yoksa sivasın erkeklerì sana etek giydirmesinCevap Yaz Yayından Kaldır
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hay maşallahCevap Yaz Yayından Kaldır
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Takipçi ve beğeni sayısını artırıp köşeyi dönmek için önce instagram hesabından şovunu yapıp sonra buraya reklam vermek gerekiyor demekkiCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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İŞLER KESİLDİ, SÜTYENİN İPİ ÇÖCÜLDÜ :))Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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İYİ SOYUNMAYA BAŞLADI. . . . BİRAZ DAHA SOYUNMAN LAZIM BU ŞEKİLDE GÜNDEMDE KALAMAZSINCevap Yaz 37 1 Yayından Kaldır
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Elin yabancısı başarıları ile gündeme gelmeye çalışırken bizimkiler soyunarak gündeme gelmeye çalışıyorlar yazık...Cevap Yaz 30 2 Yayından Kaldır
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Başarılı Bi oyuncu ama bu şekilde gündeme gelmesi olmamışCevap Yaz 22 2 Yayından Kaldır
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BU YAZ SICAĞIMDA FAZLA ELBİSE İYİCE BUNALTIYOR İNSANI. NE KADAR AZ KUMAŞ O KADAR ÇOK RAHATLIK.Cevap Yaz 9 10 Yayından Kaldır
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Adamsın pampa ??5 Yayından Kaldır
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