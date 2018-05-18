İrem Derici Kendisine İkizi Kadar Benzeyen Carmella'nın Fotoğrafını Paylaştı
Ünlü şarkıcı İrem Derici, kendisine benzettiği Amerikan güreşçi Carmella'nın fotoğrafını" İkizim varmış hiç söylemiyorsunuz" notuyla paylaştı.
Şarkılarının yanı sıra yaptığı eğlenceli paylaşımlarla dikkat çeken şarkıcı İrem Derici, kendisine ikiz kardeşi kadar benzeyen Amerikan güreşçinin fotoğrafını paylaştı.
"İKİZİM VARMIŞ"
Carmella'nın bir haberini paylaşan Derici, altına şu notu düştü: "Amerikan güreşçi ikizim varmış, adı Carmella, hiç söylemiyorsunuz."
"SEN BOĞARSIN BUNU"
Şarkıcının paylaşımını gören yakın arkadaşı Mustafa Ceceli ve eşi Selin İmer, fotoğraf karşısında sessiz kalmadı. Ceceli, "Kız sen boğarsın" derken İmer'de "Vallahi sen sandım" yorumunu yazdı.
YORUM YAĞMURUNA TUTULDU
Derici'yi Carmella'ya benzeten takipçileri ise şarkıcıyı yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Şarkıcının paylaşımını gören takipçileri, "Aynısınız vallahi bu kara olur", "Yemin ediyorum ilk baktığımda İrem Derici sandım", "Bu sana senden daha çok benziyor" gibi yorumlar yaptı.
-
bu kim ?Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Bırak ikizi kardeşi kadar bile benzemiyor ama benzedikleri bir yön var.Cevap Yaz 1 7 Yayından Kaldır
-
Bakayim bı dur dön bı daha dön tamam böyle iyi İrem oh ve doğru imiş vay be ooohhCevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
-
vay paçoz nediyon sen gündeme gelmek için ne yapacağını şaşırdı başka şeyler düşünCevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
-
ne diyon lann değişikCevap Yaz 3 5 Yayından Kaldır