İrem Derici, kendisinden 11 yaş küçük oyuncu Emre Aslan ile aşk yaşamaya başladı

Son günlerde aradığı aşkı bulamadığından yakınan İrem Derici'nin kendisinden 11 yaş küçük olan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin yıldız oyuncusu Emre Aslan ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Yaptığı çıkışlarla magazin gündeminden düşmeyen 33 yaşındaki İrem Derici'nin uzun süredir aradığı aşkı bulduğu iddia edildi. Son zamanlarda sık sık sevgilisinin olmamasından yakınan şarkıcı, Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de yer alan Emre Aslan ile aşk yaşıyor. İkili, ilk kez geçtiğimiz akşam Caddebostan sahilinde görüntülendi.

ARALARINDA TAM 11 YAŞ VAR

TV100'de yer alan habere göre, Derici geçen günlerde bir grup oyuncu arkadaşıyla Kadıköy'de kameralara takılmış, korona yasaklarına uymayan Derici'ye polis ceza kesmişti. Ünlü popçunun "Buradaki herkes oyuncu ve hepsinin korona testi yapılıyor" dediği isimler arasında yer alan 22 yaşındaki Emre Aslan'la yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.

OYUNCULUKTAN ŞARKICILIĞA GEÇİŞ YAPMAYA HAZIRLANIYOR

Cluphouse'de tanışan ve Caddebostan'daki parkta ceza yediklerinde de birlikte olan ikiliden Emre Aslan'ın da şarkı çıkarma hazırlığına girdiği öğrenildi. Ünlü popçunun müzik çalışmalarına da destek verdiği Aslan'ın iki yıllık kız arkadaşından da yeni ayrıldığı öğrenildi.

EMRE ASLAN KİMDİR?

Emre Aslan, 7 mayıs 1998 yılında İstanbul'da doğdu. Yüksek öğretim eğitimini FMV Işık Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. Oyunculuğa duyduğu ilgi nedeniyle üniversite eğitimi sürecinde Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi de alan Emre Aslan, bir sezon boyunca 'Yedi Kocalı Hürmüz' adlı oyunda sahne aldı. Aslan şimdilerde Çok Güzel Hareketler 2'de yer alıyor.