İrem Derici: Erkek gücüne ihtiyaç duymuyorum
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İrem Derici: Erkek gücüne ihtiyaç duymuyorum

02.11.2020 08:37 | Son Güncelleme: 02.11.2020 08:41
İrem Derici: Erkek gücüne ihtiyaç duymuyorum

Derici'ye Demet Akalın'ın "Bir gün arkadaşımla arabada giderken lastik patladı.

Derici'ye Demet Akalın'ın "Bir gün arkadaşımla arabada giderken lastik patladı. Hemen kocamı aradım. İnsan bir erkeğin gücünü istiyor" açıklaması hatırlatılıp "Erkek gücüne ihtiyaç duyuyor musunuz" diye soruldu.

Şarkıcı bu soruya, "Hiçbir erkeğin gücüne ihtiyaç duymuyorum. Yolda arabam bozulursa da yol yardım çağırırım. Cabbar bir kadınım, her şeyi tek başıma yaparım" diye yanıt verdi.

Kaynak: Hürriyet

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