İrem Derici: Dolguya ayı gibi para gidiyor
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İrem Derici: Dolguya ayı gibi para gidiyor

İrem Derici: Dolguya ayı gibi para gidiyor
Hürriyet - Haberler | Magazin

Hürriyet'in hafta sonu eklerinde ses getiren röportajlara imza atan Hakan Gence, şarkıcıya merak edilen soruları yöneltti.

Hürriyet'in hafta sonu eklerinde ses getiren röportajlara imza atan Hakan Gence, şarkıcıya merak edilen soruları yöneltti.

Yaptırdığı estetik operasyonları tüm açıklığıyla anlatan Derici, "Dolgunun gücünü keşfettim. Geçen sene başında dişlerimi yaptırdım. Ağzım büyük olduğu için yapılı dişler küçük kaldı. Yeniden yaptırdım dişlerimi, daha güzel oldu. Dolguya ayı gibi para veriyorum. Sönüyor" dedi.

Derici, aşk hayatında çapkın olduğunu da itiraf etti: "Büyük çapkınım. Ama geçen yaz iki kere üst üste reddedildim. Bütün güvenim sarsıldı."

Kaynak: Hürriyet

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