: İranlılar, "Ruhani istifa" diyerek Kasım Süleymani'nin posterlerini yırttı

12.01.2020 22:35 | Son Güncelleme: 12.01.2020 22:43

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD tarafından öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü eski Komutanı Kasım Süleymani'nin posterleri İran sokaklarına asılmıştı.

Süleymani'nin ölümünden sonra ülkede 3 gün yas ilan edilirken, rejim karşıtları ise kısa bir sürede olsa protestoları durdurmuştu.

UKRAYNA UÇAĞININ DÜŞÜRÜLMESİ PROTESTOLARI ALEVLENDİRDİ

Ancak İran Genelkurmay Başkanlığı'nın Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağının "yanlışlıkla" düşürüldüğünü itiraf etmesinin ardından rejim karşıtı gösteriler yeniden canlandı Başta üniversiteler olmak üzere ülkenin birçok noktasında gece sokağa çıkan binlerce İranlı rejimi protesto etti.

SÜLEYMANİ'NİN ACISI UNUTULDU, HÜKÜMETİ İSTİFAYA ÇAĞIRDILAR

Binlerce rejim karşıtı, İranlı General Kasım Süleymani'nin sokaklara asılan posterlerini yıkarak, hükümeti istifaya davet etti. Göstericiler, "katil Süleymani, katil Hamaney" sloganları da attı.

KASIM SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

İRAN, UÇAĞIN YANLIŞLIKLA DÜŞÜRÜLDÜĞÜNÜ İTİRAF ETMİŞTİ

Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi uçak, 8 Ocak sabahı Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran'daki İmam Humeyni Havalimanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra düşmüştü. 176 yolcunun tamamın hayatını kaybettiği uçakta 82 İranlı, 63 Kanadalı, 11 Ukraynalı, 10 İsveçli, 4 Afgan, 3 Alman ve 3 İngiliz bulunuyordu.

İran Dışişleri Bakanlığı ve İran Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 176 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasına "insani hata ile yanlışlıkla" ateşlenen bir roketin sebep olduğu belirtildi. İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı General Emir Ali Hacızade de yaptığı açıklamada tüm sorumluluğu üzerine aldığını bildirdi.

İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Havayolları'na ait uçağın "yanlışlıkla" füze isabet etmesi sonucu düştüğünü duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Zarif, uçağın düşürülmesi nedeniyle özür diledi.

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