İranlı vatandaşlar nükleer bilimci Fahrizade'nin mezarını ziyaret ediyor
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İranlı vatandaşlar nükleer bilimci Fahrizade'nin mezarını ziyaret ediyor

05.12.2020 16:29 | Son Güncelleme: 05.12.2020 19:00

Uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin Tahran'daki mezarı vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor.

Uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin Tahran'daki mezarı vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor.

Geçen haftaki saldırıda hayatını kaybeden ve pazartesi günü sınırlı bir cenaze töreniyle başkent Tahran'da toprağa verilen Fahrizade'nin Tecriş bölgesindeki İmamzade Salih avlusundaki mezarı ziyaretçi akınına uğruyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde vatandaşların cenaze törenine katılmasına izin verilmedi. Fahrizade'nin sevenleri bu nedenle mezarı başında dua ediyor ve çiçek bırakıyor.

İran nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade, 27 Kasım'da Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti.

Ruhani suikasta cevap verileceğini söylemişti

Fahrizade suikastının ardından İran'dan İsrail'i hedef alan açıklamalar gelmişti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Fahrizade'nin öldürülmesinin İsrail'in tuzağı olduğunu ve suikasta yanıtın uygun bir zamanda verileceğini söylemişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise iddialarla ilgili yorum yapmayı reddetmiş ve "Gergin günler bizi bekliyor." demekle yetinmişti.

Netanyahu, Nisan 2018'de yaptığı bir açıklamada ise İranlı nükleer bilimci Fahrizade'ye işaret ederek, "Bu ismi unutmayın." demişti.

İranlı vatandaşlar nükleer bilimci Fahrizade'nin mezarını ziyaret ediyor
İranlı vatandaşlar nükleer bilimci Fahrizade'nin mezarını ziyaret ediyor
İranlı vatandaşlar nükleer bilimci Fahrizade'nin mezarını ziyaret ediyor
İranlı vatandaşlar nükleer bilimci Fahrizade'nin mezarını ziyaret ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eisa Mohammadi

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