İranlı Hacı Adayları Yarın Kutsal Topraklara Hareket Ediyor

İran Hac ve Ziyaret İşleri Başkanı Hamid Muhammedi, İranlı hacı adaylarından ilk kafilenin yarın kutsal topraklara hareket edeceğini söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Muhammedi, bu hac döneminde 86 bin İranlının hac vazifesini yerine getireceğini, yarın ilk kafilenin Tahran'daki İmam Humeyni Havalimanı'ndan kutsal topraklara hareket edeceğini açıkladı.

Muhammedi, İranlı hacı adayları için İran Havayolları ve Suudi Arabistan Havayolları şirketlerinin toplam 310 uçuş gerçekleştireceğini belirtti.

Doların bankalar ve resmi izinli sarrafların dışında işlem görmesinin yasaklandığı İran'da, her hacı adayının Milli Bank'tan sadece 200 dolar alabileceğini dile getiren Muhammedi, İranlıların yurda dönüşünün ise 26 Ağustos'ta başlayıp, 15 Eylül günü sona ereceğini kaydetti.