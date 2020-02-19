İranlı 5 yolcunun midelerinden 3 kilo 385 gram eroin çıktı

19.02.2020 13:03 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:03

İZMİR Adnan Menderes Havalimanı'na gelen İranlı 5 yolcunun midelerindeki kapsüllerden toplam 3 kilo 385 gram eroin çıktı. Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen İranlılar, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran'dan havayoluyla Türkiye'ye uyuşturucu getirileceği bilgisini elde etti. Narkotik Polisi, hem havalimanında önlem aldı hem de İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Araştırmalar sürerken, İran'dan gelen 5 yolcu, şüpheli hareketler sergileyince detaylı inceleme yapıldı. Üzerleri ile bagajlarında suç unsuruna rastlanılmayan İranlılar, hastaneye götürüldü. Burada çektirilen röntgen filmlerinde, 5 yolcunun midelerinde 298 kapsül içinde toplam 3 kilo 385 gram eroin bulunduğu ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

Kaynak: DHA