İran yüzde 20 oranında uranyum zenginleştirmeye başladı: Nükleer anlaşmanın en ciddi ihlali
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BBC

İran yüzde 20 oranında uranyum zenginleştirmeye başladı: Nükleer anlaşmanın en ciddi ihlali

04.01.2021 13:52 | Son Güncelleme: 04.01.2021 13:56
İran yüzde 20 oranında uranyum zenginleştirmeye başladı: Nükleer anlaşmanın en ciddi ihlali

Tahran yönetimi, Fordo'daki nükleer tesisinde yeniden yüzde 20 oranında uranyum zenginleştirmeye başladığını açıkladı.

İran, Fordo'daki nükleer tesisinde yeniden yüzde 20 oranında uranyum zenginleştirmeye başladığını açıkladı.

Tahran yönetiminin bu kararı, 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın şu ana kadarki en ciddi ihlali anlamına geliyor.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, yüzde 20 oranında uranyum zenginleştirilmesine bu sabah başlandığını duyurdu.

Fordo'da yeraltındaki nükleer tesis, Kum kenti yakınlarında bulunuyor.

Zenginleştirilmiş uranyum, nükleer yakıtın yanı sıra nükleer silah yapımında da kullanılabiliyor.

Nükleer silah için uranyumun yüzde 90 oranında zenginleştirilmesi gerekiyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'ndan ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Ayrıntılar birazdan...

BBC
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