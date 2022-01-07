İran: Son 4 ayda ülkeye 800 bin Afgan göçmen geldi - Haberler
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İran: Son 4 ayda ülkeye 800 bin Afgan göçmen geldi

İran: Son 4 ayda ülkeye 800 bin Afgan göçmen geldi
AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, son 4 ayda ülkeye Afganistan'dan 800 bin göçmen geldiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, son 4 ayda ülkeye Afganistan'dan 800 bin göçmen geldiğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdullahiyan, Norveçli mevkidaşı Aniken Hoytfeld ile yaptığı telefon görüşmesinde Afganistan ve Yemen'deki insani kriz ile nükleer müzakereler konusunu görüştü.

Soğukların başlamasıyla İran'a gelen Afgan göçmen sayısının da arttığını kaydeden Abdullahiyan, "Günlük 5 bin Afgan İran sınırına geliyor. Son 4 ayda Afganistan'dan İran'a 800 bin göçmen geldi. Evlerinden olan bu insanlara Afganistan'ın içinde yardım ulaştırmak için çaba gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Abdullahiyan, Norveç'in göndereceği insani yardımları kara ve hava yoluyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabileceklerini söyledi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer müzakerelere de değinen Abdullahiyan, genel gidişatın olumlu olduğunu belirterek, "Karşı taraf nükleer anlaşmadaki taahhütlerine tam olarak dönerse İran da dönecektir. Batılı ülkeler iyi niyetlerini sadece sözle değil amel ile de ortaya koymalıdır. Fiili adımlar yaptırımların kalkması ve nükleer anlaşmaya dönüştür." görüşlerini paylaştı.

Norveç Dışişleri Bakanı Hoytfeld de ocak ayında Oslo'da Afganistan ve Yemen'deki insani krizle ilgili toplantı düzenleyeceklerini ifade ederek, toplantıya Abdullahiyan'ı da davet etti.

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AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri

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