İran, şehirler arası seyahatlerde Kovid-19 testi veya aşı zorunluluğu getirdi - Haberler
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İran, şehirler arası seyahatlerde Kovid-19 testi veya aşı zorunluluğu getirdi

İran, şehirler arası seyahatlerde Kovid-19 testi veya aşı zorunluluğu getirdi
AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hayata geçirilen yeni uygulamaya göre şehirler arası yolculuklarda aşı kartı ya da negatif PCR testi zorunluluğu getirildi.

İran'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hayata geçirilen yeni uygulamaya göre şehirler arası yolculuklarda aşı kartı ya da negatif PCR testi zorunluluğu getirildi.

Sağlık Bakanlığı, salgına karşı daha etkili mücadele için Akıllı Kovid-19 Yönetim Planı'nı hayata geçirdi.

Plana göre kara, hava veya deniz yoluyla şehirler arası yolculuk yapmak isteyenler aşı kartı ya da son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR testi getirmek zorunda.

İran, yurt dışı seferlerinde de geliş-gidiş tüm yolculardan son 96 saat içinde yapılmış PCR testi veya aşı kartı istemeye devam edecek.

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AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri

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