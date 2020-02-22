İran seçimlerinde muhafazakarlar kesinleşen 152 sandalyenin 124'ünü aldı
Haberler » Güncel » İran seçimlerinde muhafazakarlar kesinleşen 152 sandalyenin 124'ünü aldı - Haber

İran seçimlerinde muhafazakarlar kesinleşen 152 sandalyenin 124'ünü aldı

İran 11. Dönem Meclis Seçimlerinde muhafazakarlar, kesinleşen 152 sandalyeden 124'ünü alırken, reformistler 7 sandalyede kaldı.

22.02.2020 17:40 | Son Güncelleme: 22.02.2020 17:40
İran seçimlerinde muhafazakarlar kesinleşen 152 sandalyenin 124'ünü aldı

11. Dönem Meclis Seçimlerinde muhafazakarlar, kesinleşen 152 sandalyeden 124'ünü alırken, reformistler 7 sandalyede kaldı.

İran Seçim Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, toplam 208 seçim bölgesinden yaklaşık 100'ünde sonuçlar netleşti.

İran medyasında yer alan haberlere göre muhafazakarlar kesinleşen 152 sandalyeden 124'ünü alırken, reformistler 7 ve bağımsızlar da 21 sandalye kazandı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler