İran seçimlerinde muhafazakarlar kesinleşen 152 sandalyenin 124'ünü aldı

22.02.2020 17:40 | Son Güncelleme: 22.02.2020 17:40

İran 11. Dönem Meclis Seçimlerinde muhafazakarlar, kesinleşen 152 sandalyeden 124'ünü alırken, reformistler 7 sandalyede kaldı.

İran Seçim Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, toplam 208 seçim bölgesinden yaklaşık 100'ünde sonuçlar netleşti.

İran medyasında yer alan haberlere göre muhafazakarlar kesinleşen 152 sandalyeden 124'ünü alırken, reformistler 7 ve bağımsızlar da 21 sandalye kazandı.

Kaynak: AA